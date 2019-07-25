 وطنا نيوز -خطة أمنية مشددة بالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
خطة أمنية مشددة بالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة
التاريخ : 23-07-2019 11:40:37 المشاهدات: 792

وطنا اليوم-عمان:اعلنت مديرية الامن العام ومع اقتراب اعلان نتائج الثانوية العامة عن اعداد خطة امنية للتعامل مع كافة السلوكيات السلبية التي تترافق واعلان النتائج خاصة اطلاق العيارات النارية المهددة لحياة الاخوة المواطنين ، والمخالفات المرورية المعطلة لحركة السير خاصة المسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور .

مؤكدة ان الخطة الامنية سيباشر العمل بها قبيل اعلان نتائج الثانوية العامة حيث تتضمن محورين ، الاول امني تنفذه كافة مديريات الشرطة والوحدات الشرطية المعنية وسيكون مكملا للحملات المستمرة على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وضبط كافة اشكال الاستخدام الخاطئ للسلاح وضبط كل من يقوم باطلاق العيارات النارية او حيازة الاسلحة النارية غير المرخصة .

والثاني خطة مرورية تنفذها الادارات المرورية ودوريات النجدة بالتعاون والتنسيق مع قيادات الاقاليم ومديريات الشرطة ، وبما يضمن زيادة الانتشار الامني وضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة والمعطلة لسير لحياة الطبيعية للاخوة المواطنين والمسببة للازحادمات المرورية كـ (المسير على شكل مواكب ، اخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش واهمال ) سيتم ضبط المخالفين بشكل مباشر او تدوين ارقام المركبات المخالفة واستدعاء مالكيها لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم والتي تبدا من تحرير المخالفة اضافة الى حجز المركبة للمدة القانونية داخل ساحة الحجز في منطقة سواقة مع تحمل تكلفة النقل ، اضافة الى تحويل مرتكب المخالفة للحاكم الاداري لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه . 

هذا وتتمنى مديرية الامن العام لكافة ابنائنا طلاب الثانوية العامة النجاح ، متمنية عليهم وذويهم الالتزام بالقانون والتعبير بكل حضاريه عن فرحهم بعيدا عن ارتكاب اية مخالفات تهدد حياة الاخرين وتعطل اعمالهم ، ومؤكدة بنفس الوقت انه سيتم التعامل مع اي من هذه المخالفات بصرامة تامة .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق