خطة أمنية مشددة بالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة

وطنا اليوم-عمان:اعلنت مديرية الامن العام ومع اقتراب اعلان نتائج الثانوية العامة عن اعداد خطة امنية للتعامل مع كافة السلوكيات السلبية التي تترافق واعلان النتائج خاصة اطلاق العيارات النارية المهددة لحياة الاخوة المواطنين ، والمخالفات المرورية المعطلة لحركة السير خاصة المسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور .

مؤكدة ان الخطة الامنية سيباشر العمل بها قبيل اعلان نتائج الثانوية العامة حيث تتضمن محورين ، الاول امني تنفذه كافة مديريات الشرطة والوحدات الشرطية المعنية وسيكون مكملا للحملات المستمرة على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وضبط كافة اشكال الاستخدام الخاطئ للسلاح وضبط كل من يقوم باطلاق العيارات النارية او حيازة الاسلحة النارية غير المرخصة .

والثاني خطة مرورية تنفذها الادارات المرورية ودوريات النجدة بالتعاون والتنسيق مع قيادات الاقاليم ومديريات الشرطة ، وبما يضمن زيادة الانتشار الامني وضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة والمعطلة لسير لحياة الطبيعية للاخوة المواطنين والمسببة للازحادمات المرورية كـ (المسير على شكل مواكب ، اخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش واهمال ) سيتم ضبط المخالفين بشكل مباشر او تدوين ارقام المركبات المخالفة واستدعاء مالكيها لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم والتي تبدا من تحرير المخالفة اضافة الى حجز المركبة للمدة القانونية داخل ساحة الحجز في منطقة سواقة مع تحمل تكلفة النقل ، اضافة الى تحويل مرتكب المخالفة للحاكم الاداري لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه .

هذا وتتمنى مديرية الامن العام لكافة ابنائنا طلاب الثانوية العامة النجاح ، متمنية عليهم وذويهم الالتزام بالقانون والتعبير بكل حضاريه عن فرحهم بعيدا عن ارتكاب اية مخالفات تهدد حياة الاخرين وتعطل اعمالهم ، ومؤكدة بنفس الوقت انه سيتم التعامل مع اي من هذه المخالفات بصرامة تامة .