صورة الرزاز داخل طائرة الملكيه تحّرج إحدى الراكبات

وطنا اليوم-عمان: تسببت عدد من الصور التي تم التقاطها لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من داخل طائرة الملكية الأردنية المتجهه إلى العقبة بإحراج إحدى الراكبات التي كانت تجلس على مقعدها خلف رئيس الوزراء في الطائرة .

حيث اظهرت الصور قيام الراكبة بالالتفاف نحو اليسار ، وتغطية وجهها بيدها اثناء التقاط الصور التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار اختيار الرزاز والفريق المرافق له باختيار الدرجة السياحية بدلا من درجة رجال الأعمال في رحلتهم المتجهة للعقبة ، والتي جاءت ضمن زيارات الرزاز إلى المحافظات .