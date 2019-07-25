الرئيسية | محليات كركيات يطلقن مبادرة مدرقتي هويّتي

وطنا اليوم-عمان: قررت مدرسة وروضة فرسان العلم النموذجية في محافظة الكرك، اعتماد المدرقة زيا وظيفيا رسميا للمعلمات والمربيات. واتخذت إدارة المدرسة القرار عملا بمبادرة "مدرقتي هويتي". مديرة المدرسة الدكتور غادة المزين كتبت: "تيمنا وانطلاقا من مبادرة #مدرقتي_هويتي التي أطلقتها السيدة الريادية والمربية القديرة أستاذة زهرية الصعوب حفظها الله ورعاها بالتعاون مع نخبة من سيدات المجتمع المحلي بالكرك ومنهم السيدة الفاضلة المتعاونة والتي لها مشاركاتها الفاعلة لخدمة المجتمع السيدة الراقيه والرائعه ميسر المجالي والسيدة سعاد حباشنة قمنا نحن د . غادة عبدالرحمن المزين وكادرنا المميز باتخاذ .. المدرقة الكركية .. زيا مدرسيا نرتديه بفخر وحب لكي يزيدنا جمالا ووقارا احياء لتراث عريق كل الحب لآهل الحب كل الفخر والآعتزاز كركنا الشامخة كل الولاء والانتماء لتربيتنا لتعليمنا مدرستنا المميزة والمتألقة عطاء لا ينفذ بإذن الله تعالى .. مدرسة وروضة فرسان العلم النموذجية".

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