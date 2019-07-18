الرئيسية | محليات الرزاز وفريقه الحكومي إلى العقبة على مقاعد الدرجة السياحية

وطنا اليوم-عمان:أظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفريقه الحكومي، أثناء مغادرتهم للعقبة على متن الطائرة ضمن الدرجة السياحية. ورافق الرزاز الى العقبة، وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود. ومن المنتظر ان يزور الرزاز وفريقه الحكومي، الثلاثاء، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. واستهل الرزاز جولته الميدانية في محافظة العقبة بزيارة إلى مقر شركة شركة ميناء حاويات العقبة واستمع إلى عرضٍ مرئي حول الخدمات اللوجستية التي توفرها الشركة. وتعتبر شركة ميناء حاويات العقبة أنموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهم بتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري وتشرف على إدارة ميناء حاويات العقبة، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يجعل منه بوابة مفضلة لمنطقة المشرق العربي الى جانب أنه يخدم قرابة 20 خطاً من أهم خطوط الشحن البحري عالمياً.

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