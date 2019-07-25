هام من الضمان حول إحالة اشخاص للتقاعد في القطاع العام

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنه لا صحة اطلاقًا للخبر الذي تم تداوله اليوم الاثنين، حول التوجه لإحالة كل من أتم 25 سنة للذكور و20 سنة للإناث من موظفي القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على التقاعد.

وبين أنه لم يطلب من المؤسسة أي بيانات تتعلق بالموضوع.