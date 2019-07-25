 وطنا نيوز -هام من الضمان حول إحالة اشخاص للتقاعد في القطاع العام
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هام من الضمان حول إحالة اشخاص للتقاعد في القطاع العام
التاريخ : 23-07-2019 09:35:44 المشاهدات: 1685

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنه لا صحة اطلاقًا للخبر الذي تم تداوله اليوم الاثنين، حول التوجه لإحالة كل من أتم 25 سنة للذكور و20 سنة للإناث من موظفي القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على التقاعد.

وبين أنه لم يطلب من المؤسسة أي بيانات تتعلق بالموضوع.


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