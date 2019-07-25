الرئيسية | محليات نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان توافقان على الإلتزام بنظام الفوترة

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير دائرة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان وافقتا على الإلتزام بنظام الفوترة. واضاف أبو علي أن نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان وافقتا على ثلاث شروط خلال اجتماع مع دائرة ضريبة الدخل. وبين أبو علي أن الاتفاق تضمن 3 شروط أو آليات رئيسية أولها، بأن لكل مريض الحق بالحصول على فاتورة، والأمر الثاني أن كل طبيب ملزم بتقديم فاتورة يومية تتضمن عدد المرضى والمبالغ التي تم تحصيلهافي ذلك اليوم، والشرط أن العمل بهذه الشروط سيبقى إلى حين اعداد أو استكمال نظام الفتورة في المملكة... وأشار إلى أن جميع النقابات وافقت على نظام الفتورة باستثناء نقابة المحامين وقال أن هناك مؤتمر صحفي سيعد في الساعة العاشرة يوم غد الثلاثاء.

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