محامي : نظام الفتورة يجبرنا على كشف أسرار الموكلين

وطنا اليوم-عمان:أكد المحامي عبود الزعبي أن النقابة اختلفت بوجهة النظر مع الحكومة في موضوع الفوترة.

وأضاف خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد أن النقابة طلبت فتح حوار رسمي مع الحكومة حول قانونية تطبيق نظام الفوترة على المحامين، ولكن فوجئنا أن الكتاب تم حفظه من قبل الرئاسة.

وبين أن طبيعة مهنة المحاماة لا تسمح بتطبيق قانون الفوترة فنحن أعوان القضاء، ولسنا تجاراً حتى يطبق علينا نظام الفتورة.

وتابع قوله :" نظام الفتورة يجبرنا على تقديم ملفات الموكلين وبالتالي سنكشف أسرارهم".

وكانت نقابة المحامين قد عبرت عن رفضها الالتزام بتطبيق الفوترة على منتسبي النقابة، لوجود مخالفات فيه ولعدم عرضه على النقابات المهنية حين إقراره.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير أن الحكومة لم تلتزم بمناقشة الملف الضريبي الكامل، فالمطلوب منها أن تعالج عدم وجود العدالة في النظام الضريبي.

وأضاف أن الفوترة هي احقاق للعدالة في موضوع ضريبة الدخل.