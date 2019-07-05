الرئيسية | محليات حدث في مستشفى الجامعة الاردنية مع هذا المواطن

وطنا اليوم-عمان:من حق الكوادر الطبية في الجهاز الحكومي ان تلّوح بالاعتصام او التوقف عن العمل بسبب اعتداءات على فرد من افرادها، او لحادث ما في هذا المستشفى او ذاك، كما هو حال التهديدات والاعتداءات التي تحدث يومياً بين شرائح المجتمع.

ورغم ان مثل هذه الامور وتلك مرفوضة رسمياً ومجتمعياً، الا ان من حق المواطن ايضاً ان يلقى الرعاية الصحية اللائقة والمعاملة التي تساعده على تجاوزاوجاعه .

مستشفى الجامعة الاردنية له خدمات جليلة ومقدّره شأنه شأن المستشفيات الرسمية الاخرى، ولكن لا يخلو الأمر ان يكون تكون من بين افراده من لا يحسن المعاملة او التصرف مع مريض قد يحضر وهو في أسوأ حالاته الصحية والنفسية والاقتصادية.

هذه واقعة لاحد المواطنين وتاليا تفاصيلها :

يقول المواطن انه تقدم بشكوى لمستشفى الجامعة بتاريخ 14 7 2019 وتحمل الرقم لدى المستشفى 4868 ، بعد ان لقي معاملة غير لائقة اثناء مراجعته للمستشفى لاجراء عملية جراحية بالعين اليسرى بتاريخ 1172019 حيث تم تركه تحت تأثيرالتخدير وحيداً وبلباس العملية، ما اضطر للخروج من غرفة التمريض وهو غير مدرك لمظهره والكلام الذي يصدرعنه، فلم تجر له العملية في هذا الموعد.

ويضيف المواطن : ذهبت الى المستشفى وقدمت الشكوى بتفاصيلها واسماء الذين كلفوا بإجراء العملية قبل رفضهم فأعطوني موعداً جديداً بعد 6 أسابيع رغم معاناتي من ضعف البصر وما زلت انتظر الرد على الشكوى المقدمة.

انني كمواطن له حق المعالجة والعلاج وتعرض لإهانة بعيدة كل البعد عن التعامل الطبي والانساني الذي عرفناه في كوادرنا الطبية ونخوتها في الامور الحرجة التي تحدث للمرضى، ارجو ان يتم التحقيق في الشكوى ومحاسبة من قصّر في واجبه واساء لي.

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