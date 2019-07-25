 وطنا نيوز -الحكومة تخفض أسعار السكر والأرز في الاستهلاكية المدنية
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الحكومة تخفض أسعار السكر والأرز في الاستهلاكية المدنية
التاريخ : 22-07-2019 08:13:01 المشاهدات: 1344

وطنا اليوم-عمان:خفضت المؤسسة الاستهلاكية المدنية 121 سلعة غذائية وغير غذائية بنسبة تراوحت من 5 إلى 35 بالمئة، اعتبارا من الثلاثاء 23 تموز وحتى الثالث من آب المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، الاثنين، إن كافة العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين

ودعا المواطنين للرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على فيسبوك لمتابعة العروض.

وأكد القضاة إن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة في التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

وشملت التخفيضات، السكر، الأرز بأنواعه، رب البندورة، الاسماك، حليب البودرة، الدجاج المجمد، لحوم مجمدة، الزيوت النباتية، سمنة نباتية، بيض المائدة، الأجبان، الطحين، معكرونة وشعيرية، الحلاوة، الشاي، مرتديلا معلب، البقوليات بأنواعها، القهوة المطحونة وسريعة الذوبان، دبس التمر، خضار مجمدة، بالإضافة الى توفر عروض وتخفيضات على المنظفات والشامبو والصابون.

واشار إلى ان المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً للبيع.


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