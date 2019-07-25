الرئيسية | محليات تجارة الأردن تلحق بركب المحامين وتدعو لتعليق الفوترة

وطنا اليوم-عمان: دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إلى تعليق العمل بتطبيق نظام الفوترة الضريبية وإعطاء مهلة للشركات ومقدمي الخدمة لا تقل عن 6 أشهر من أجل فهم ومعرفة متطلبات النظام الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع الشهر الحالي.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن تتحفظ على فترة بدء تطبيق نظام “الفوترة” ليتسنى للتجار والشركات الاستعداد وتوفير التجهيزات للتعامل مع النظام، بالاضافة لتحفظها على العقوبات التي تضمنها، مشددا على ضرورة أن تكون للردع وليست للتجريم.

وبين الكباريتي، خلال لقاء صحافي عقد في مقر الغرفة أمس، أن تطبيق نظام “الفوترة” يتطلب من الشركات ومقدمي الخدمة تجهيزات ووضع الية تتناسب مع القوانين والانظمة، مؤكدا أن الغرفة مع تطبيق نظام “الفوترة” من أجل تحقيق العدالة والمنافسة بين جميع الأطراف سواء التجار او مقدمي الخدمة.

وكان مجلس نقابة المحامين قرر، الخميس الماضي، عدم الالتزام بتطبيق الفوترة على منتسبي النقابة، لوجود مخالفات فيه ولعدم عرضه على النقابات المهنية حين إقراره.

وأكد ارشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده الاحد في مقر النقابة، نظام الفوترة يخالف الدستور وإرادة الملك بضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، مشيرا الى ان مجلس النقابة سيكون جاهزا لتحمل عقوبة الحبس وخلفه الهيئة العامة بكل أريحية واحترام، جراء قراره بعدم الالتزام بنظام الفوترة، كونه يدافع عن الدستور وإرادة الملك التي تمت مخالفتها بإصدار النظام دون الرجوع للنقابات.

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