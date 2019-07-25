الممرضين تستثني الحالات الطارئة من إضراب الثلاثاء

وطنا اليوم-عمان:استثنت نقابة الممرضين قسم الطواريء وغسيل الكلى والتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الأدوية للمرضى من التوقف عن العمل الذي تنفذه النقابة غدا الثلاثاء في مستشفى الجامعة الأردنية.

وأعلنت النقابة عن آلية التوقف عن العمل، ودعت منتسبيها إلى الالتزام بساعات الدوام الرسمي والتجمع في ساحات المستشفى وبالزي الرسمي.

وتطالب النقابة بتحسين أوضاع منتسبيها العاملين في المستشفى والاستجابة لمطالبهم المالية والوظيفية.

وأكدت النقابة في آلية التوقف على ضرورة الالتزام بأهداف التوقف والأخلاقيات العامة وأخلاقيات المهنة، ودعت الممرضين إلى مشاركة زملائهم الاعتصام وبالزي الرسمي.

وكانت النقابة قد قالت في بيان لها انه من خلال سعيها لتحقيق تلك المطالب، أن الجهات ذات العلاقة لاتدرك أهمية دور الممرض في الرعاية الصحية وتقديم الخدمة للمريض.

وحمل البيان إدارة المستشفى ورئيس الجامعة المسؤولية عن أي خلل ينتج عن توقف الخدمات التمريضية عن المرضى طيلة التوقف عن العمل.

وحذر مجلس النقابة إدارة المستشفى واي مسؤول عن تهديد الكوادر التمريضية، وأكد أنه سيتخذ بحقه كافة الإجراءات المناسبة.

وأكدت النقابة انها ستقف خلف كوادرها أينما وجدوا لتمكينهم من نيل حقوقهم ورفع الظلم عنهم.