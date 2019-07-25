 وطنا نيوز -يحدث في طبربور: شارع يرث وشارع لا يرث
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يحدث في طبربور: شارع يرث وشارع لا يرث
التاريخ : 22-07-2019 03:49:39 المشاهدات: 1012

وطنا اليوم-عمان:شكا أهالي حي الشهيد الجنوبي في منطقة طبربور من انقطاع المياه و عدم انتظامها منذ أكثر من عام.

وبحسب حديث أهالي المنطقة فان المياه كانت تأتي قبل عام لمدة 3 أيام متواصلة الا ان الامر تغير فأصبحت لا تتجاوز عدة ساعات فقط باليوم مما أجبر الاهالي على تعبئة المياه من "التنكات" بكلفة 26 دينارا للتنك الواحد، وهو الامر الذي زاد في ارهاقهم ماديا في ظل اوضاع اقتصادية صعبة.

وأضافوا ان الشارع المقابل لهم "حي الشهيد الشرقي" لا يشهد أي انقطاع للمياه لتواجد شخصيات برلمانية ورجال أعمال.

وعلى الرغم من التواصل المستمر مع الجهات المعنية الا انه لا يوجد أي استجابة من قبلهم رغم تكرار التواصل ومع أكثر من جهة، وفق قولهم.


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