يحدث في طبربور: شارع يرث وشارع لا يرث

وطنا اليوم-عمان:شكا أهالي حي الشهيد الجنوبي في منطقة طبربور من انقطاع المياه و عدم انتظامها منذ أكثر من عام.

وبحسب حديث أهالي المنطقة فان المياه كانت تأتي قبل عام لمدة 3 أيام متواصلة الا ان الامر تغير فأصبحت لا تتجاوز عدة ساعات فقط باليوم مما أجبر الاهالي على تعبئة المياه من "التنكات" بكلفة 26 دينارا للتنك الواحد، وهو الامر الذي زاد في ارهاقهم ماديا في ظل اوضاع اقتصادية صعبة.

وأضافوا ان الشارع المقابل لهم "حي الشهيد الشرقي" لا يشهد أي انقطاع للمياه لتواجد شخصيات برلمانية ورجال أعمال.

وعلى الرغم من التواصل المستمر مع الجهات المعنية الا انه لا يوجد أي استجابة من قبلهم رغم تكرار التواصل ومع أكثر من جهة، وفق قولهم.