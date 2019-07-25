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رئاسة الوزراء توضح برنامج زيارة الرزاز للعقبة
وطنا اليوم-عمان : أكدت النائب السابق تمام الرياطي تواصل رئاسة الوزراء معها بخصوص البيان الذي أدرجته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ، والذي يحمل رسالة قاسية تعليقاً على زيارة رئيس الوزراء يوم غد الثلاثاء إلى مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة .
حيث وجهت الرياطي رسالة عبر بيانها لرئيس الوزراء جاء فيه ..
صباح الخير دولة عمر الرزاز ..
دولتك غير مُرحب بك في العقبة نهائياً إذا كنت بدّك تلتقي :_
- (النوّاب ) لأنك كل يوم بتشوفهم وأكيد إنه رح يحكولك نفس إلي بيحكوه لمّا تشوفهم ، فما في داعي تضيع وقتك ووقتهم الثمين .
- (مجلس المفوضين ) وإدارة تطوير العقبة لأنه أغلب وقتهم عندكم في عمان وبصراحة ما عندهم وقت لأي إجتماع مع دولتك لأنه أغلب وقتهم إجتماعات متواصلة في العقبة ( الله يقوّيهم ).
_ بعض الوصوليين والمنافقين والسّحيجة لأنهم رح يخلوا العقبة إنها المدينة الفاضلة وكل أمورنا ( تمام).
إذا فكّرت تلتقي بنصحك تلتقي مع :
- الشباب الذين يمتلكون من المعرفة والعلم تضاهي ١٠وزراء في حكومتك (الهرِمه ).
_مجموعة من الناشطيين في كل المجالات ومن الجنسين لأنهم هم الجنود المجهولين في الميدان ورح يكونوا الصادق الأمين معك .
# ملاحظة :ما في داعي لزياراتك الميدانية لأنه الدنيا شوب وبنخاف على دولتك من ضربة الشمس .
النائب السابق تمام الرياطي .. العقبة
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