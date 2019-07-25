رئاسة الوزراء توضح برنامج زيارة الرزاز للعقبة

وطنا اليوم-عمان : أكدت النائب السابق تمام الرياطي تواصل رئاسة الوزراء معها بخصوص البيان الذي أدرجته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ، والذي يحمل رسالة قاسية تعليقاً على زيارة رئيس الوزراء يوم غد الثلاثاء إلى مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة .

حيث بينت الرياطي انه غير مرحب بالرزاز ، إذا كان برنامج دولته للقاء النواب ، ومجلس المفوضين ، وبعض الاصولين والمنافقين والسّحيجة .

ليكون الرد على ذلك اتصال هاتفي من رئاسة الوزراء مع النائب السابق تمام الرياطي واعلامها بأن برنامج زيارة دولة الرئيس للعقبة يوم غدٍ كان مُعد من قبل ويشتمل على لقاءات موسعة مع مجموعة من القطاعات .

حيث وجهت الرياطي رسالة عبر بيانها لرئيس الوزراء جاء فيه ..

صباح الخير دولة عمر الرزاز ..

دولتك غير مُرحب بك في العقبة نهائياً إذا كنت بدّك تلتقي :_

- (النوّاب ) لأنك كل يوم بتشوفهم وأكيد إنه رح يحكولك نفس إلي بيحكوه لمّا تشوفهم ، فما في داعي تضيع وقتك ووقتهم الثمين .

- (مجلس المفوضين ) وإدارة تطوير العقبة لأنه أغلب وقتهم عندكم في عمان وبصراحة ما عندهم وقت لأي إجتماع مع دولتك لأنه أغلب وقتهم إجتماعات متواصلة في العقبة ( الله يقوّيهم ).

_ بعض الوصوليين والمنافقين والسّحيجة لأنهم رح يخلوا العقبة إنها المدينة الفاضلة وكل أمورنا ( تمام).

إذا فكّرت تلتقي بنصحك تلتقي مع :

- الباقي القليل من المستثمرين الذين سيتركون استثماراتهم الخسرانه قريباً.

- الشباب الذين يمتلكون من المعرفة والعلم تضاهي ١٠وزراء في حكومتك (الهرِمه ).

_مجموعة من الناشطيين في كل المجالات ومن الجنسين لأنهم هم الجنود المجهولين في الميدان ورح يكونوا الصادق الأمين معك .

# ملاحظة :ما في داعي لزياراتك الميدانية لأنه الدنيا شوب وبنخاف على دولتك من ضربة الشمس .

النائب السابق تمام الرياطي .. العقبة