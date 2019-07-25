الكهرباء تقطع التيار عن 3 جهات حكومية

وطنا اليوم-عمان:فصلت شركة الكهرباء اليوم الاثنين التيار الكهربائي عن 3 جهات حكومية في معان شملت جامعة الحسين بن طلال وبلدية معان ومديرية التربية والتعليم .

وقال رئيس بلدية معان الدكتور اكرم كريشان : بأن الشركة قامت بفصل التيار بدون سابق انذار او اشعار او ارسال اي اخطار للفصل .

واضاف كريشان بأن وزارة الادارة المحلية وقعت اتفاقية سابقا مع شركة توزيع الكهرباء لتسوية الديون بآلية سداد معينة .

وبين كريشان ان فصل التيار ادى الى تعطيل اعمال البلدية والمواطنين وتسبب بفوضى عارمه داخل البلدية .

وكشف كريشان عن نية البلدية بمقاضاة شركة الكهرباء كونها معتدية على شوارع البلدية والاراضي الخاصة بها وعلى الشبكات .

واشار كريشان بأن بلدية معان لها ذمم نفايات مستحقة على شركة الكهرباء الا انها لم تسددها .

ولفت كريشان بأن البلدية تدفع بدل انارة الشوارع وكذلك تدفع بدل اعتداء المواطنين على شبكة الشركة ممن يقومون بسرقة الكهرباء سواء في الشوارع او المزارع او بعض المحال التجارية مشيرا الى انه خاطب الشركة عدة مرات دون فائدة .