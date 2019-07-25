معونات طارئة لكل الأسر المحتاجة بقيمة 350 ديناراً

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام صندوق المعونة عمر المشاقبة، إن 5071 أسرة استفادت من برنامج المعونات الطارئة خلال النصف الأول من العام الحالي، بمبلغ 625 ألف دينار.

واضاف في تصريح صحفي ان البرنامج يقوم على تقديم المعونات المالية الطارئة بحد أعلى مقداره 350 دينارا للأسر المحتاجة التي تمر بظروف طارئة استثنائية تتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة وتتمثل في وفاة معيل الأسرة او أحد أفرادها.

وقال انه يستفيد كذلك من البرنامج المتضررون من الجلوة العشائرية وانتقال الأسرة من مكان إقامتها الدائم إلى مكان آخر، وفقدان الأسرة لمصدر دخلها الرئيس الذي تعتاش منه، او تعرض منزل الأسرة الذي تعيش فيه للحريق، او للكوارث والنكبات الطبيعية ويستثنى من ذلك الجفاف وانتشار الأوبئة، وتعرض رب الأسرة للاعتقال أو التوقيف، على ان تصرف المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة بعد 30 يومًا على الأقل من تاريخ اعتقال أو توقيف رب الأسرة.

وبين المشاقبة أنه يتم صرف معونة مالية فورية لا يزيد مقدارها عن 150 دينارا في العام للحالة الواحدة أو الأسرة بموجب قرار معلل، للحالات التي تتطلب إنفاقا ماليا اكثر لتغطية بعض الاحتياجات الاضطرارية العاجلة.

واشار الى ان فروع الصندوق في الميدان تبذل طاقاتها للعمل على التخفيف عن الأسر التي تراجعها.