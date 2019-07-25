الناصر: قرار حكومي سيظلم الأجيال

وطنا اليوم-عمان:انتقد وزير المياه السابق، حازم الناصر، قرار مجلس الوزراء، القاضي بتحويل واجهات الوحدات الزراعية بعمق 40 مترا لتنظيم تجاري داخل حدود البلديات من العدسية شمالا ولغاية سويمة جنوبا.

واعتبر الناصر، أن القرار غير مدروس، وستعاني منه الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه غير قانوني أيضا.

ووصف الناصر الوحدات الزراعية في الأغوار بثروة الأردن، وأنها أهم من آبار النفط.

وتاليا نص ما كتبه الناصر:

قرأت وبحزن شديد قرار مجلس الوزراء بتحويل واجهات الوحدات الزراعية بعمق ٤٠م لتنظيم تجاري داخل حدود البلديا ت من العدسية شمالا ولغاية سويمة جنوبا". الوحدات الزراعية في منطقة الأغوار هي ثروة الأردن الحقيقية واهم من آبار النفط لان غذاء الأردني مرتبط بها. هذا القرار غير المدروس ستعاني منه الأجيال القادمة وابناء الأغوار بالذات من غير المستفيدين من تحويل الوحدات على امتداد الشارع الرئيسي إلى تجاري. مع يقيني بان قرار مجلس الوزراء غير قانوني كون قانون سلطة وادي الأردن يمنع مثل هذا العمل كون مخططي وادي الأردن آنذاك نذكر منهم المرحوم عمر عبدالله دخقان وأستاذنا معالي الدكتور منذر حدادين اطال الله بعمره قد تنبهوا لخطورة هذا الموضوع ولذلك تم وضع الضوابط المطلوبة لحماية الوحدات الزراعية بالقانون. وأقول للذين يثمنون القرار حسبي الله ونعم الوكيل.