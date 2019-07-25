400 حالة يومياَ لـ طوارئ مستشفى معاذ بالغور

وطنا اليوم-عمان: كشف مدير مستشفى معاذ بن جبل في لواء الغور الشمالي الدكتور إياد عبيدات، أن قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى يراجعه يوميا زهاء 400 حالة مختلفة، ما بين امراض وحوادث.

واشار إلى ان المستشفى يشهد وخصوصا في وقت الليل، اكتظاظا، مشيرا إلى أن الكثير من الحالات غير طارئة بالمعنى الحقيقي. واكد أن القسم وجد من اجل معالجة الحالات الطارئة الحقيقية، إلا أن هناك بعض الحالات مصابة بأمراض يمكن تشخيصها ومعالجتها في المراكز الصحية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، ما يتسبب بحدوث ارباك للكادر الطبي.

واضاف عبيدات وحضرها عدد من الاطباء والفنيين العاملين في المستشفى، أن نسبة الاشغال العامة تبلغ حوالي 90 %، نظرا للاعداد الكبيرة من المرضى، التي تراجع المستشفى بشكل يومي.