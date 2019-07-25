تهديد بفصل أي صحفي أردني يشارك باحتفالات الهولوكوست

وطنا اليوم-عمان:هدد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، باتخاذ إجراءت تصل حد فصل أي عضو من اعضاء الهيئة العامة يشارك في احتفالات الاحتلال الإسرائيلي بـ "الهولوكوست" المزمع إجراؤها خلال الأيام المقبلة.

وقال السعايدة: إن المشاركة بهذه الاحتفالات مخالفة لقرارات الهيئة العامة وقرارات النقابات المهنية.

ودان نقيب الصحفيين التطبيع مع الاحتلال، وقال "في حال ثبتت مشاركة أي عضو من نقابة الصحفيين سنتخذ بحقه إجراءات تصل حد الفصل"، واستدرك "ستقوم النقابة بالتأكد من المعلومة بطرقها الخاصة التي لم يسمها مشيراً إلى أن النقابة لا تستقي معلوماتها من الإعلام العبري".

وشرح نقيب الصحفيين الإجراءات، موضحا أنها تتضمن التحويل إلى مجلس تأديبي وقد تصل العقوبة حد الفصل لافتاً إلى سوابق في هذا المجال.

وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال، الأحد، أن ستة إعلاميين من دول عربية بينها الأردن، سيصلون إلى تل أبيب بدعوة من الوزارة للمشاركة باحتفالات تخليد الاحتلال "للهولوكوست".

وأكدت الوزارة أن الوفد الإعلامي سيزور "الكنيست ومتحف تخليد ذكرى الهولوكوست، وأماكن مقدسة في القدس المحتلة.