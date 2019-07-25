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بدء إجراءات انهاء خدمات مدير بلدية الزرقاء
وطنا اليوم-عمان:اكدت مصادر أن عملية السير في أنهاء خدمات المدير التنفيذي لبلدية الزرقاء قد بدأت بعد موافقة وزير الإدارة المحلية وليد المصري على تنسيب مدير المجالس المحلية بأنهاء خدمات المدير التنفيذي المذكور وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (1562) تاريخ 15/1/2017 بعدم تعيين اي متقاعد مخصص له راتب اعتلال بعد تاريخ 1/2/2017 .
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