الرئيسية | محليات بدء إجراءات انهاء خدمات مدير بلدية الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:اكدت مصادر أن عملية السير في أنهاء خدمات المدير التنفيذي لبلدية الزرقاء قد بدأت بعد موافقة وزير الإدارة المحلية وليد المصري على تنسيب مدير المجالس المحلية بأنهاء خدمات المدير التنفيذي المذكور وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (1562) تاريخ 15/1/2017 بعدم تعيين اي متقاعد مخصص له راتب اعتلال بعد تاريخ 1/2/2017 .



وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ووزارة الصحة قد باشرت بالتحقيق في كيفية حصول المدير التنفيذي لبلدية الزرقاء على تقرير بعجز جسيم لغايات تقاعده من البلدية حيث حصل على تقاعد عجز جسيم براتب 1550 دينار وتم تعيينه بعد تقاعده من البلدية مديراً تنفيذياً لها براتب ألفي دينار وحصل على تقرير يفيد بأنه لائق صحياً .

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