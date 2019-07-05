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الرحاحلة: اعتباراً من أيلول القادم سنُلزِم المنشآت التي تستخدم 10 عاملين فأكثر بخدماتنا الالكترونية
وطنا اليوم-دعا المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. حازم الرحاحلة كافة المنشآت المسجلة في الضمان إلى المبادرة السريعة لتحديث بيانات ضباط ارتباطها مع المؤسسة قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك وهي نهاية شهر تموز الحالي، مُشدّداً على أهمية التحديث لغايات تمكين هذه المنشآت وضباط ارتباطها من استخدام الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة وتلك التي سيتم إطلاقها تباعاً خلال الفترة القريبة القادمة.
وأضاف الرحاحلة بأن المؤسسة ستقوم بحظر كافة خدماتها عن المنشآت التي لا تستجيب ولا تقوم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها، مؤكداً بأن المنشآت التي تستخدم (10) عاملين فأكثر ستكون مُلزَمة اعتباراً من مطلع شهر أيلول القادم باستخدام الخدمات الالكترونية للمؤسسة، وغير مُخيّرة في ذلك، بما فيها خدمات الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل التي سيتم إطلاقها الشهر القادم بما يمكّن المؤسسة من تقديم خدمة متميزة سواء للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل أو للمنشآت التي يعملون لديها.
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