الحكومة رداَ على المحامين: الفوترة سيطبق على الجميع دون استثناء

وطنا اليوم-عمان: أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات أن نظام الفوترة سيطبق على جميع القطاعات دون استثناء.

وقالت غنيمات خلال لقاء عقدته مع صحفيين اليوم الأحد، ردا على سؤال حول تصريحات نقابة المحامين بأن نظام الفوترة يفتح بابا للفساد، بأن النظام على العكس تماما وهو يسد باب الفساد.

وأشارت غنيمات الى أن النظام لم يقر فجأة، بل مر بمراحله كاملة ومنها الحوار مع النقابات المهنية، موضحة أنه لم يكن هناك اعتراضات.

من جهته أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن الحكومة لم تستجب لدعوات الحوار منذ عام كامل ولم تحاور حول مقترحات النقابة لتعديل النظام.

وقال ارشيدات إن المحامين لا يتهربون من تسديد الضريبة ولكن النظام جائر ومخالف للدستور وله خلفية سياسية.