الرئيسية | محليات وزير التربية : سنحسن رواتب المعلمين

وطنا اليوم-عمان: أعلن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني عن توجه وزارة التربية لتحسين رواتب واوضاع المعلمين.

وجاء حديث المعاني خلال حضوره اجتماع كتلة مبادرة النيابية برئاسة النائب فيصل الأعور اليوم الأحد في مجلس النواب.

واستعرض المعاني خلال الاجتماع اجراءات الوزارة لتطوير المناهج وأعمال الوزارة في الفترة الماضية وتطلعاتها للفترة المستقبلية.

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