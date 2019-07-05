الرئيسية | محليات تشكيلات ادارية واسعة في الداخلية (اسماء)

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الداخلية سلامة حماد اجراء عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين. وشملت التشكيلات نقل متصرف لواء الرصيفة ماهر المومني مساعداً لمحافظ العاصمة ونقل متصرف لواء البتراء سلطان الماضي متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء وتعيين المتصرف وائل طبيشات مساعداً لمحافظ المفـــــرق وتعيين المتصرف منصور العلاوين متصرفاً للواء البتراء / محافظة معان وتعيين المتصرف عبدالله كتوعه مساعداً لمحافظ المفـــــــــرق وتعيين المتصرف ناصر الجريان مساعداً لمحافظ مادبـــــــــــــــا وتعيين المتصرف احمد نصير مساعداً لمحافظ المفـــــــــــــــرق . كما شملت نقل مدير قضاء الجفر محمد الرفايعه مديراً لقضاء العريض / محافظة مادبا وتعيين مدير القضاء فراس العبادي مديراً لقضاء ايل / محافظة معان وتعيين مدير القضاء نائل ابداح مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق وتعيين مدير القضاء طارق المجالي مديراً لقضاء برما / محافظة جرش وتعيين مدير القضاء محمد القيسي مساعداً لمتصرف لواء الاغوار الشمالية / محافظة اربد وتعيين مدير القضاء شايش المجالي مديراً لقضاء الجفر / محافظة معان . وشملت كذلك تعيين مدير القضاء ناصر الواكد مديراً لقضاء الخالدية / محافظة المفرق وتعيين مدير القضاء صلاح القلاب مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا / محافظة البلقاء وتعيين مدير القضاء سعود الرويضان مديراً لقضاء مؤاب / محافظة الكرك وتعيين مدير القضاء هيثم حجازي مساعداً لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق وتعيين مدير القضاء نضال الحجازين في مركز محافظة المفرق .

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