 وطنا نيوز -غوشة تكشف المسؤول عن المتسوق الخفي بالمملكة
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غوشة تكشف المسؤول عن المتسوق الخفي بالمملكة
التاريخ : 21-07-2019 03:14:52 المشاهدات: 1433

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزيرة الدولة لشؤون تطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة ان مركز الملك عبدالله الثاني للتميز هو من يدير ويشرف على الشركة الخاصة التي تعمل على ملف المتسوق الخفي
 
واكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، ان المتسوق الخفي قام باكثر من ٢٠٠٠ زيارة لكافة وزارات ومؤسسات الدولة في كافة مناطق ومحافظات المملكة

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