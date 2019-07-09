الحكومة للأردنيين: انجزنا 75% من التزاماتنا مكافحة الفساد

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة إن الحكومة نفذت 75% من التزاماتها للربع الثاني في إطار القانون ومكافحة الفساد، حيث بلغ عدد القضايا التي تم إحالتها في الربع الثاني من العام الحالي 148 مقارنة ب 128 قضية بعام 2018.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ووزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، لإعلان نتائج تقرير الربع الثاني أولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020 .

وأشارت غوشة إلى أنه تم استرداد 33 مليون دينار صُرفت بغير وجه حق.

وفيما يخص الاعتداءات والعبث بالكهرباء، قالت إن العبث بالكهرباء بلغ 1817 قضية.

ولفتت إلى أنه من أولويات الحكومة توفير 30 ألف فرصة عمل، تم استحداث 18 ألف وظيفة.

وحول الرعاية الصحية، قالت إن الحكومة طرحت عطاء لشراء خدمات من القطاع الخاص للمؤمنين صحيا لأمراض القلب .

وفي قطاع النقل النقل العام، قال إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من باص عمان منتظمة التردد.

وكشفت أنه الحكومة ستطبق نظام التردد والدفع الإلكتروني في محافظة جرش واربد خلال شهر آب القادم.

وقالت إن الحكومة تاخرت في تطوير قانوني اللامركزية والبلديات، ويجري العمل على تطوير قانون الإدارة المحلية.

وأضافت أن وجود آراء فقهية عديدة وتعدد الجهات التي من الواجب الأخذ برأيها وصولاً إلى صيغة تكاملية للقانون، كان سبباً في تأخر تعديل وتطوير قانون الزكاة.

وقالت غوشة إن الحاجة إلى مزيدٍ من الوقت لإجراء المباحثات مع صناديق الاستثمار الدولية والجهات المعنية محلياً كان سبباً في تأخر اكتمال الالتزام الخاص بتأسيس الشركة القابضة.