الشواربة: نجحنا بالنقل العام والباص السريع

وطنا اليوم-عمان:أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه أن الأمانة ستعمل على تطبيق القانون بعدالة وشمولية في كافة مناطق العاصمة بالتعامل مع المخالفات المتعلقة بالأكشاك والأبنية والتعديات على الأرصفة والطرق ومجمع المحطة وخدمات الفاليت، مشيرًا إلى أن الأمانة قطعت شوطا كبيرا وبنجاح في محاور العمل الإستراتيجية المعلنة.

وشدد الشواربه خلال إجتماع ضم نائبه المحامي حازم النعيمات ومدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي ونوابه ومدراء الإدارات المختلفة في الأمانة على حصر الأكشاك المخالفة في كافة مناطق عمان ورفع مستوى التنسيق مع محافظة العاصمة والحكام الإداريين ومديريتي الأمن العام والدرك لإزالة هذه المخالفات .

وطلب الشواربه من المعنيين تقديم خطط وبرامج عمل تتعلق بمعالجة كافة المخالفات وإزالة المظاهر السلبية وتأكيد سيادة القانون.

وبين الشواربه أن الأمانة قطعت شوطا كبيرا وبنجاح في محاور العمل الإستراتيجية المعلنة في مجال النقل العام ومشروع الباص السريع والتحول الإلكتروني وغيرها وآن الأوان للإهتمام بالتفاصيل فالمدينة القوية هي التي تهتم بالتفاصيل والتأكد من تصويبها وعدم السماح لها بتشويه صورة وجمالية المدينة .

وأكد على أهمية التعامل مع كافة المخالفات بعدالة و بما لايسمح بإلإشارة إلى وجود فساد أو واسطة أو تراخي .

وأشار إلى أن الأمانة لاتسعى الى قرارات شعبوية أو إرضائية على حساب المدينة والأجيال القادمة ، لافتا إلى أن تطبيق القانون وماتحقق من إنجازات يبنى حالة ثقة مع المواطن ومتلقي الخدمة .

وكان الشواربه استهل الإجتماع بالإشادة بجهود كافة المعنيين في أمانة عمان بمختلف مستوياتهم الوظيفية على الجهود التي بذلوها لتنظيم استضافة مؤتمري منظمة المدن العربية ، ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية ، وفعاليات صيف عمان والإنجازات الخدمية والمشاريع النوعية التي تم إفتتاحها خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي أسهمت برفع مستوى ورقي الخدمات في المدينة .