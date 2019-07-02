الرئيسية | محليات نقيب المحامين للحكومة : احبسونا .. نظام الفوترة فاشل

وطنا اليوم-عمان:جدد نقيب المحامين الأردنيين مازن إرشيدات رفض النقابة لنظام الفوترة.

وقال إرشيدات في مؤتمر صحفي عقده اليوم في نقابة المحامين أن النقابة ترفض الزام المحامين بنظام الفوترة، والحكومة فاجأت النقابة وأصدرت النظام.

ووصف إرشيدات نظام الفوترة بالفاشل وسيؤدي إلى فساد إداري ومالي.

وقال للحكومة احبسوني واحبسوا مجلس النقابة كله .جاء ذلك في رده على سؤال صحفي حول احتمال تعرض المحامين للغرامة والحبس إذا أصرت الحكومة على تطبيق نظام الفوترة .

واضاف رشيدات أن الحكومة لم تستجب لدعوات الحوار منذ عام كامل ولم تحاور حول مقترحات النقابة لتعديل النظام وأكد رشيدات أن المحامين لا يتهربون من تسديد الضريبة ولكن النظام جائر ومخالف للدستور وله خلفية سياسية .

واضاف أن الموقف مفتوح للتصعيد حيث ستقوم نقابات أخرى باتباع موقف نقابة المحامين .

ويرى مراقبون أن الأزمة بين الحكومة والنقابات مرشحة التصاعد خلال الاسبوعين القادمين وهي أزمة مفتوحة على مطالب الشارع الأردني وقد تعيد الحراك الى الشارع من جديد .

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