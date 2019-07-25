على غير العادة ..موجة حارة على شرق عمّان

وطنا اليوم-عمان:كشفت توقعات الحالة الجوية، في موقع "طقس العرب"، عن ارتفاع درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية في مناطق شرق العاصمة عمان، مقارنة بغربها.

وفي التفاصيل، فمن المتوقع أن يكون الطقس في شرقي العاصمة عمان يوم الاثنين 36 درجة شرق عمان، مقارنة بـ 33 درجة غربي العاصمة.

كما من المتوقع ان يكون الطقس الثلاثاء المقبل 37 درجة شرقي عمان، بينما يكون 34 درجة في غربها.

وفي السياق، فمن المتوقع أن تسود درجات حرارة حول الى أقل من المعدلات العامة منذ الأيام الماضية في عموم مناطق المملكة لا سيما الأجزاء الغربية منها بفعل اندفاع تيارات غربية رطبة ولطيفة ولله الحمد تشكلت على اثرها الغيوم المنخفضة والضباب الخفيف في أجزاء من شمال ووسط البلاد مع ساعات الصباح الباكر وساعات الليلة المتأخرة من الاحد ويتوقع أن تستمر حتى يوم الأثنين نتيجة لتغير الظروف الجوية في المنطقة بعد ذلك، بحسب طقس العرب.

واعتباراً من يوم الأثنين ، تبدأ المملكة بالتأثر بامتداد كُتلة هوائية حارة من نواحي الجزيرة العربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة لا سيما في الأجزاء الشرقية منها ، كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها خلال يوم الثلاثاء لتبلغ درجات الحرارة في العاصمة عمان وبخاصة الجزء الشرقي منها الى حدود 38 مئوية ويسود طقس حار نسبي في أجزاء من المملكة حينها بينما يكون أكثر حرارة في الأجزاء الشرقية ونواحي مناطق البحر الميت ، العقبة والأغوار.