الذنيبات: تمت السيطرة على تسرب حامض الفوسفوريك بشكل كامل

وطنا اليوم- قام رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات بتفقد مجمع مصانع حامض الفسفوريك في العقبة الذي تعرض لتسرب حامض الفسفوريك التي تم السيطرة عليها بشكل كامل بعد ساعتين من حدوث التسرب من خلال كوادر الشركة الذين قاموا بالسيطرة على التسرب بطمره بالتراب.

وقد رافق الذنيبات في جولته التفقدية كل من رئيس سلطة اقليم العقبة ومفوض البيئة فيها ومدير عام الدفاع المدني.

وبين الذنيبات ان سبب التسرب يعود لقدم الخزان الذي يزيد عمره على 35 عام وأضاف ان الشركة بصدد نقل خزانات حامض الفسفوريك الى خارج المصنع وسيتم ذلك خلال 5 سنوات وبكلفة تقارب 3 مليون للخزان الواحد.

وعلى صعيد آخر قال الذنيبات ان الشركة طلبت خبير بنية تحتية سيحضر غدا لتقييم الخزانات وعمرها التشغيلي.

وأكد الذنيبات ان العمل لم يتوقف بالمصنع وهو يعمل بشكل اعتيادي وان ما حصل تتعرض له كل الصناعات في العالم.