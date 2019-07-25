جماعة عمان تزور صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم-في إطار تنفيذها لبرنامج ملك الإنجاز كجزء من مبادرتها "الانجاز في مواجهة الاحباط والتشكيك" الذي يهدف الى تسليط الضوء على الانجازات الاردنية التي تمت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لمواجهة الاشاعات التي تشوه الحقائق و تنكر الانجازات، زار وفد من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة رئيس الجماعة بلال حسن التل صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي و كان في استقبالهم رئيس الصندوق خلود السقاف



وقالت السقاف في كلمتها الترحيبية ان موجودات صندوق الاستثمار قد نمت للتجاوز 10.5 مليار دينار كما في نهاية الربع الاول من العام 2019 مقارنة مع 10.19 مليار دينار كما في بداية هذا العام .



واوضحت السقاف ان القرار الاستثماري للصندوق يقوم على أسس مهنية بحته لضمان تحقيق عائد مجدي ضمن مستويات مخاطر مقبولة، ودون إغفال للدور التنموي الذي يقوم به الصندوق من خلال الدخول في استثمارات وإنشاء مشاريع في مختلف المحافظات مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات من صحة وتعليم ونقل بالإضافة إلى خلق فرص العمل والتوظيف والتشغيل، وكذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة، مما يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي في تلك المحافظات.





وتحدثت السقاف عن أبرز استثمارات الصندوق وفي مختلف القطاعات، منها: السياحة والبنوك والتأجير التمويلي والصناعات التحويلية والمناطق التنموية، وقالت ان استثمارات الصندوق موزعة على قطاعات حيوية عديدة وبحيث وفرت استثمارات الصندوق المباشرة 4400 فرصة عمل دائمة .

وبينت السقاف أن الصندوق يتطلع إلى توسيع الاستثمارات القائمة والدخول في استثمارات جديدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدخول مع شركاء استراتيجيين ذوي خبرة ومعرفة، وهو الدور الذي قد تساهم الجمعية به في هذا المجال.



وقالت انه بالرغم من الاداء المتذبذب لبورصة عمان منذ بداية العام فان التوزيع الاستراتيجي لمحفظة الاسهم والذي تتكون من استثمارات طويلة الاجل في الشركات الوطنية الكبرى والتي تمثل القطاعات الحيوية قد اسهم في تحقيق توزيعات نقدية هي الاعلى تاريخيا منذ تأسيس الصندوق والتي بلغت 114 مليون دينار .



وبينت السقاف انه بموجب الخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019 - 2021 فان الصندوق يدرس حاليا الدخول في عدد من المشاريع من خلال نافذة التأجير التمويلي في قطاعات الصحة والتعليم .





وتم خلال الزيارة عرض فيديو قصير استعرض استراتيجية و خطط الصندوق وما حقق من انجازات وكيفية اتخاذ القرار في الاستثمار وماهي المحددات لذلك.



وختمت عضو الجماعة المهندسة لينا شبيب اللقاء بكلمة اكدت خلالها على ان ما تم عرضه من انجازات يزرع الطمأنينة في النفوس ويدحض الكثير من الإشاعات والافتراءات حول مدخرات الأردنيين في الضمان الاجتماعي فهذه المدخرات ليست بأيدي أمينة فقط ولكنها أيضا بأيدي خبيرة ومهارة تتقن فن تنمية هذه الأموال وتعظيمها ولذلك فإنها تستحق الشكر والتقدير والثناء.



واضافت ان جماعة عمان لحوارات المستقبل تنفذ سلسلة لقاءات تسلط الضوء من خلالها على الانجازات التي تحققت على مستوى المملكة و تحديدا في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني و تسعى من خلال مبادرتها على دحض التشكيك واظهار الانجازات العظيمة التي حققها ابناء هذا البلد في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني و توجيهاته و دعمهم للافكار و المخططات البناءة .



واكدت ان هناك انجاز واضح في صندوق استثمار الضمان الاجتماعي و في مدخراته التي تتعاظم لافتة الى ان الشفافية و المصداقية التي تعمل بها ادارة الصندوق تعزز من طمأنينة الناس و تدفعهم الى الاشتراك في الضمان الاجتماعي حتى يأمن على مستقبله ما بعد التقاعد.