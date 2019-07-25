كريشان: 2 مليون دينار الديون المترتبة لبلدية معان على المواطنين

وطنا اليوم ـ عمان

اكد رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور اكرم كريشان ان حجم الديون المترتبة للبلدية على المواطنين قاربة 2 مليون دينار وان هذه الديون ستساهم اذا ماتم تحصيلها في زيادة الخدمات المقدمه للمواطنين.

وناشد كريشان كافة الذين تترتب عليهم ذمم ماليه للبلدية المبادره لتسديدها خاصة انه هناك امكانيه لتقسيطها باقساط ميسره بالإضافه إلى إمكانية الاستفاده من الاعفاءات التي تم إقرارها في وقت سابق.

وبين كريشان ان البلدية جاده في تحصيل تلك المبالغ وبالوسائل كافة ومنها رفع القضايا والتحويل للقضاء والمتابعة المستمره من قبل كافة أقسام البلدية وأنه لايمكن باي حال من الأحوال ان يتم شطب تلك الديون او التغاضي عنها.

وأشار أن البلدية حصلت على قرض بقيمة( 2) مليون دينار بالإضافة إلى منحة بقيمة نصف مليون للبدء في تنفيذ مبنى دائم للبلدية يقع ضمن منطقة ميدان المرحوم سليمان عرار والذي سيتم تنفيذه على قطعة ارض مساحتها 18 دونم وبكلفة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين دينار. حيث سيضم مباني مكتبية وقاعات ومواقف خاصة للسيارات ، ومن المتوقع ان يتم البدء بتنفيذ هذا المشروع قبل عيد الأضحى المبارك بعد ان تم الانتهاء من المخططات الهندسية اللازمه.

ولفت كريشان أن البلدية قامت بطرح عطاء لتنفيذ خلطات ساخنه بقيمة مليون دينار لبعض شوارع المدينه وخاصة شارع فلسطين و الملك حسين والشارع الرئيس في منطقة الشامية حيث سيتم المباشره بالعمل بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

متمنيا من المواطنين التعاون مع المقاول المنفذ لهذا المشروع خاصة أن هناك تجربه سابقه أدت إلى تعثر تنفيذ الخلطات الساخنه ما ساهم في تعثر العطاء.

وأكد كريشان ان البلدية بداءات باعمال تأهيل ميداني المرحوم حامد الشراري وميدان محمود كريشان حيث سيتم إعادة تجميلهم والعناية بهما بشكل يليق بتلك الميادين.