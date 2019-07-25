استنكار مواصلة الاحتلال الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين

وطنا اليوم ـ عمان

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة على الصحفيين في مسيرات العودة بشكل متعمد .

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم السبت: إن هذه الاعتداءات، وآخرها استهداف المصور في فضائية الاقصى بقنبلة غاز بشكل مباشر في الوجه، تضاف إلى سجل الاحتلال الاسود بحق الصحفيين، مطالبة المنظمات الحقوقية الإنسانية بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم .

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لاستنكار هذه الجرائم المتواصلة .