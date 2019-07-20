 وطنا نيوز -بالصور...السيطرة على تسريب حامض فسفوريك في مصنع الأسمدة جنوب العقبة
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بالصور...السيطرة على تسريب حامض فسفوريك في مصنع الأسمدة جنوب العقبة
التاريخ : 20-07-2019 04:05:31 المشاهدات: 562

وطنا اليوم ـ العقبه

أكدت مصادرأن كمية من حامض الفوسفوريك تسربت من احد خزانات التخزين في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات في العقبة اليوم السبت .

وسبب التسرب، وفق مصادر" انبعاج " ( انسطاح ) جزء من الخزان المنشأ قبل نحو 36 عاماً ، فما تعاملت كواد المجمع مع الموقف بطمر المادة المنسكبة بالتراب ، خوفا من انتشار الحامض .

ووصل رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد الذنيبات للموقع للتعامل مع الموقف واتخاذ الاجراءات .

 

 


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