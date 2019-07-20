بالصور...السيطرة على تسريب حامض فسفوريك في مصنع الأسمدة جنوب العقبة

أكدت مصادرأن كمية من حامض الفوسفوريك تسربت من احد خزانات التخزين في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات في العقبة اليوم السبت .

وسبب التسرب، وفق مصادر" انبعاج " ( انسطاح ) جزء من الخزان المنشأ قبل نحو 36 عاماً ، فما تعاملت كواد المجمع مع الموقف بطمر المادة المنسكبة بالتراب ، خوفا من انتشار الحامض .

ووصل رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد الذنيبات للموقع للتعامل مع الموقف واتخاذ الاجراءات .