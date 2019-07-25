الرئيسية | محليات وزارة التربية:إعلان التقويم المدرسي قريبا

وطنا اليوم ـ عمان قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم انه سيتم اقرار مواعيد وتفاصيل التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل ٢٠١٩ /٢٠٢٠ قريبا. واكد المصدر ان كل ما يشاع حول مواعيد التقويم المدرسي غير صحيح من حيث بدايات ونهايات دوام الطلبة والهئيات التدريسية، موضحا ان الوزارة ستعلن قريبا تفاصيل الدوام المدرسي للعام الدراسي المقبل واعتماد تصريحات الوزارة فقط.

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