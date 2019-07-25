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بالصور .. حملة جديدة لمياه الرصيفة تضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه
وطنا اليوم ـ عمان
نفذت وزارة المياه والري / سلطة المياه والكوادر التفتيشية لشركة مياه الاردن مياهنا /مديرية مياه الرصيفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظ الزرقاء ومتصرف لواء الرصيفة وبأسناد من مديرية الامن العام / شرطة لواء الرصيفة حملة جديدة في لواء الرصيفة أسفرت عن ضبط ( 17) مخالفا يقومون بالاعتداء على خطوط المياه و سحب مياه بطريقة غير مشروعة .
واوضحت الوزارة /سلطة المياه انه واستكمالا للحملة المتواصلة التي تنفذها في مختلف مناطق لواء الرصيفة تم تنسيق حملة امنية يوم الخميس18/7/2019 في حي الرشيد / منطقة ابو عواد اسفرت عن ضبط (50) وصلة ممدودة بطريقة مخالفة وغير مشروعة لتزويد منازل وضبط خطوط رئيسية اقطار (2) انش وخط (3/4) انش وضبط عبث مقصود في (17) عداد لتعطيلها حيث تم فصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة مؤكدة ان الحملة متواصلة لتغطية جميع مناطق واحياء اللواء .
وبينت الوزارة /سلطة المياه ان جهود مديرية مياه الرصيفة - مياهنا متواصلة حيث سيتم تنفيذ حملات اخرى في المناطق الاخرى مبينا انه تم اعداد الضبوطات لـ (17) مخالفا من المعتدين ليتم تحويلهم للجهات ذات الاختصاص ومحاسبة المعتدين مشيدة بالجهود الاسناد من لدن وزارة الداخلية ومتصرف لواء ومديرية شرطة الرصيفة وكافة الطواقم المعنية بتنفيذ الحملة مبينة انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين .
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