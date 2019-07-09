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بيان صادر عن سلطة العقبة حول سرقة عجلات حاويات العقبة
وطنا اليوم ـ العقبه
أعلنت سلطة العقبة، أنها لاحظت في الآونة الأخيرة، فقدان عجلات بعض الحاويات في المدينة.
وقالت السلطة في بيان لها: الأخوة المواطنين الكرام لوحظ في بعض المناطق والاحياء سوء استخدام لبعض الحاويات حيث يتم وضع مخلفات البناء وفقدان عجلات بعض الحاويات.
وتابعت: اخي المواطن هذه الحاويات وجدت لخدمتكم والتسهيل عليكم لذلك يجب المحافظة عليها من السلوكيات الخاطئة بالاستخدام والعبث فيها فهي ملك عام للجميع وكل من يقوم بذلك يجب منعه او الابلاغ عنه من خلال غرفة عمليات السلطة 032031122
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