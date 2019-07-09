بيان صادر عن سلطة العقبة حول سرقة عجلات حاويات العقبة

وطنا اليوم ـ العقبه

أعلنت سلطة العقبة، أنها لاحظت في الآونة الأخيرة، فقدان عجلات بعض الحاويات في المدينة.

وقالت السلطة في بيان لها: الأخوة المواطنين الكرام لوحظ في بعض المناطق والاحياء سوء استخدام لبعض الحاويات حيث يتم وضع مخلفات البناء وفقدان عجلات بعض الحاويات.