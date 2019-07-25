الرئيسية | محليات الكابتن الخشمان يهنئ الشعب الجزائري بفوزه ببطولة امم افريقيا

وطنا اليوم- بادر النائب السابق الكابتن محمد الخشمان رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية للطيران بالمباركة لدولة الجزائر شعبا وحكومة وللامة العربية جمعاء بمناسبة فوز فريق الجزائر ببطولة كرة القدم لامم افريقيا التي اقيمت في القاهرة مؤخرا. وتأتي هذه المباركة في اطار الحس المفعم بالروح القومية تجاه الاشقاء واستذكار مواقف الجزائر العظيمة تجاه قضايا الامة وخصوصا القضية الفلسطينية وايضا تضحيات الجزائر الجسام. وهذا ما كتبه الخشمان على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة. "بلد المليون شهيد ومثال الحريه والشجاعه نبارك لكم شعبا وقيادة ونبارك لأمة العرب العرب فوزكم وكعادتكم ستكونون السباقين ومثالا يحتذى لمن يحبكم وينظر الى انجازاتكم . الجزائر بلد العروبه والقوميه ومواقفكم مع الشعب الفلسطيني وامتكم العربيه نرفع لها القبعات ونبارك لكم من اعماق قلوبنا"

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