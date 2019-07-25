الرئيسية | محليات التعليم العالي: منح أبناء الشمال والوسط في جامعات الجنوب ما زالت مستمرة

وطنا اليوم ـ عمان صرح الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بان الوزارة وتطمئن جميع أبنائها الطلبة وأولياء أمورهم بأن المنح المخصصة لأبناء إقليمي الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب ما زالت مستمرة ولم يتم إيقافها بما في ذلك المنح المخصصة لطلبة الدورة الشتوية لعام ٢٠١٩، وستقوم الوزارة بتأكيد ذلك باصدار قوائم شاملة تتضمن أسماء جميع الطلبة المشمولين بالمنح سواء كانوا من طلبة السنوات السابقة أم من طلبة الدورة الشتوية.

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