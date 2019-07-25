شاهد بالتفاصيل .. دولة الامارات تطلب معلمين اردنيين - رابط

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وطنا اليوم ـ عمان تعلن وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة عن حاجتها لتعيين عدد من المعلمين ضمن التخصصات أدناه من حملة "الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة" المقدم من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، باستثناء المبعوثين على حساب وزارة التربية والتعليم الأردنية من حملة الدبلوم.



مادة التدريس والتخصصات البديلة:

- اللغة انجليزية

- الرياضيات: هندسة كهرباء – هندسة ميكانيك – هندسة مدنية – رياضيات

- الفيزياء: هندسة كهرباء – هندسة ميكانيك – فيزياء

- الكيمياء

- الأحياء: أحياء – صيدلة

- العلوم العامة: الفيزياء – الكيمياء – الاحياء



الشروط:

- اجتياز الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بنجاح للعام الدراسي 2019/2020م

- الدراسة على نفقة المتقدم الخاصة.

- أن يكون أردني الجنسية وألا يتجاوز عمر المتقدّم عن 35 عامًا.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بمعدل جيد جدا على الأقل.

- تقديم شهادة من المؤهل الدراسي الجامعي مصدقة مع كشف الدرجات المعتمد.

- إجادة اللغة العربيّة كتابة ومحادثة.

- الحصول على شهادة IELTS بتقدير 7.0 أكاديمي أو 7.5 عام - للمعلم للغة الإنجليزية (او ما يكافئها) عند التعيين

- الحصول على شهادة IELTS بتقدير أكاديمي أو 6.5 عام – للمعلم لجميع المواد الأخرى (او ما يكافئها) عند التعيين

- تحقيق متطلبات اشغال وظيفة معلم في دولة الامارات العربية المتحدة والمتضمنة

- الاختبار التحريري التخصصي والمقابلة الشخصية والموافقات الادارية.





للتسجيل: يرجى تعبئة البيانات والطلب من خلال الموقع الالكتروني:http://tepduae.qrta.edu.jo

للاستفسارات يمكنكم الاتصال على الرقم 0096265507989

او من خلال البريد الالكتروني: tepd.uae@qrta.edu.jo

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