العجارمة للحكومة : امنح خصما لمعالجة التهرب الضريبي

وطنا اليوم ـ عمان

قال الوزير والرئيس السابق لديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة إنه لا يمكن معالجة التهرب او حتى التجنب الضريبي الا من خلال تشجيع الدفع الإلكتروني، والمواطن لا يقدم على هذا الدفع الا إذا توفر له حافز مهم على ذلك"..

واكد العجارمة، كما نشر على صفحته الفيسبوكية، ان "الحافز يكون بمنح المواطن خصما ضريبيا على كل مبلغ يدفع إلكترونياً ..!!"