الرئيسية | محليات محطات المحروقات على طريق المطار تهدد بالاغلاق

وطنا اليوم-عمان:طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات، المهندس نهار سعيدات، وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش بتحمل مسؤولياته والمحافظة على الاستثمارات الموجودة في منطقة طريق المطار والماضونة.

وقال سعيدات إن النقابة طالبت الوزير بفتح مداخل ومخارج على طريق الخدمات التي تقع عليها محطات المحروقات والتي تقدر استثماراتها ب 100 مليون دينار، إلا أنه لم يتجاوب مع طلبات النقابة، ما عرض أصحاب تلك المحطات لخسائر كبيرة.

وأضاف إن تلك الطرق أصبحت خطرة جدا خاصة أثناء الليل لاضطرار المواطنين إلى مخالفة السير وتعريض حياتهم وحياة المواطنين للخطر لعدم وجود مداخل ومخارج في تلك المناطق كما هو معمول به في مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن النقابة طلبت من المحطات عدم التصعيد والاغلاق لحين حل القضية مع الوزارة، وفي حال استمرار الحال على ما هو عليه فستعلن المحطات عن تلك الخطوة الاحتجاجية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر