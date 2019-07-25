محطات المحروقات على طريق المطار تهدد بالاغلاق

وطنا اليوم-عمان:طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات، المهندس نهار سعيدات، وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش بتحمل مسؤولياته والمحافظة على الاستثمارات الموجودة في منطقة طريق المطار والماضونة.
وقال سعيدات إن النقابة طالبت الوزير بفتح مداخل ومخارج على طريق الخدمات التي تقع عليها محطات المحروقات والتي تقدر استثماراتها ب 100 مليون دينار، إلا أنه لم يتجاوب مع طلبات النقابة، ما عرض أصحاب تلك المحطات لخسائر كبيرة.
وأضاف إن تلك الطرق أصبحت خطرة جدا خاصة أثناء الليل لاضطرار المواطنين إلى مخالفة السير وتعريض حياتهم وحياة المواطنين للخطر لعدم وجود مداخل ومخارج في تلك المناطق كما هو معمول به في مختلف دول العالم.
ولفت إلى أن النقابة طلبت من المحطات عدم التصعيد والاغلاق لحين حل القضية مع الوزارة، وفي حال استمرار الحال على ما هو عليه فستعلن المحطات عن تلك الخطوة الاحتجاجية.