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دبلوماسي مصري : لقب عطوفة اختراع أردني
وطنا اليوم-عمان : استشهد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق د.نوفان العجارمة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " لحادثة تعليقاً على لقب " عطوفة " الذي يطلق على بعض الشخصيات في الاردن بشكل ملفت للنظر .
حيث روى العجارمة قائلاً : " حدثني احد الأصدقاء هو دبلوماسي خليجي بانه عندما قدم الى الاردن وجد بعض الاشخاص يلقبون ب( عطوفة) وهذا لقب غير شائع او معروف بالدول العربية ولم يألفه من قبل ، وقال خجلت ان اسأل عن أساس او طبيعة هذا اللقب .
وفي احدى المناسبات صادف دبلوماسي( مصري) صديق قديمه له ، وسأله عن هذا اللقب ..!!
قال له الدبلوماسي المصري( باللهجة المصرية ) :اللقب ده اختراع اردني .. يزحلئوه( يزحلقوه) بين المعالي و السعادة و ما نعرفش ليه " .
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