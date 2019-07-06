دبلوماسي مصري : لقب عطوفة اختراع أردني

وطنا اليوم-عمان : استشهد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق د.نوفان العجارمة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " لحادثة تعليقاً على لقب " عطوفة " الذي يطلق على بعض الشخصيات في الاردن بشكل ملفت للنظر .

حيث روى العجارمة قائلاً : " حدثني احد الأصدقاء هو دبلوماسي خليجي بانه عندما قدم الى الاردن وجد بعض الاشخاص يلقبون ب( عطوفة) وهذا لقب غير شائع او معروف بالدول العربية ولم يألفه من قبل ، وقال خجلت ان اسأل عن أساس او طبيعة هذا اللقب .

وفي احدى المناسبات صادف دبلوماسي( مصري) صديق قديمه له ، وسأله عن هذا اللقب ..!!