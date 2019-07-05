 وطنا نيوز -الخارجية : هزة اليونان لم تُصب أردنيين
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الخارجية : هزة اليونان لم تُصب أردنيين
التاريخ : 19-07-2019 04:27:43 المشاهدات: 704

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إن السفارة الأردنية في اليونان أكدت عدم وجود إصابات بين الأردنيين جراء الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة أثينا.

ودعا القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين في المناطق المتأثرة بالهزة الأرضية إلى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في اليونان، وانه في حال ورد أي ملحوظة أو حالة طارئة هناك الاتصال بالخط الساخن للسفارة الأردنية في أثينا ‏  ‭00306940983983‬ أو على رقم مركز العمليات في الوزارة.  00962795497777


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