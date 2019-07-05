|
الخارجية : هزة اليونان لم تُصب أردنيين
وطنا اليوم-عمان:قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إن السفارة الأردنية في اليونان أكدت عدم وجود إصابات بين الأردنيين جراء الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة أثينا.
ودعا القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين في المناطق المتأثرة بالهزة الأرضية إلى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في اليونان، وانه في حال ورد أي ملحوظة أو حالة طارئة هناك الاتصال بالخط الساخن للسفارة الأردنية في أثينا 00306940983983 أو على رقم مركز العمليات في الوزارة. 00962795497777
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|