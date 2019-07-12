 وطنا نيوز -الأميرة دانا تطالب بالتأني بترميم المسجد الحسيني
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الأميرة دانا تطالب بالتأني بترميم المسجد الحسيني
التاريخ : 19-07-2019 04:21:40 المشاهدات: 717

وطنا اليوم-عمان: طالبت زوجه الأمير فراس بن رعد، الأميرة دانا فراس، الجهات المعنية، بالحذر والتأني أثناء ترميم المسجد الحسيني الكبير بعد الحريق المحدود الذي شب به الأسبوع الماضي.

وقالت الأميرة دانا، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر": ما زال البحث قائم لتحديد أنسب أساليب وأشكال الترميم بعد الحريق الذي شب في كتدرائية نوتر دام في باريس قبل ثلاثة اشهر، نتمنى من الجهات المعنية التأني والحذر في ترميم وإعادة تأهيل #المسجد_الحسيني في وسط عمان وأن يتم بحث التصاميم في المساحة العامة بالشكل الذي يليق بهذا المعلم الهام.


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