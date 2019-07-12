ماذا قال مواطنون عن باص عمان ؟

وطنا اليوم-عمان:قال مواطنون إن سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، ممثلة بوزارة النقل العام وامانة عمان الكبرى، ومنها "باص عمان" ساهمت بتعزيز منظومة النقل العام على المدى القريب وديمومته مستقبلًا.

وأشاروا إلى أن تلك الاجراءات، ساهمت بالتقليل من المعاناة التي يواجهها سكان مدينة عمان، وخاصة الموظفين، وطلاب الجامعات، والذين يعتمدون بصورة يومية على التنقل إلى أماكن عملهم، ودراستهم، ويساهم كذلك بالتقليل من الازدحامات المرورية، إضافة إلى أنه يشكل تطورًا يرقى بمنطومة النقل العام إلى مستوى العالمية ويشكل نافذة لاستقطاب الاستثمارات المتعلقة منها بالسياحة والتعليم.

سلوى جابر طالبة في الجامعة الأردنية، قالت أنها وحال بدء المباشرة بالبنى التحتية للباص السريع التردد، شعرت بالمعاناة جراء التحويلات المرورية، التي يتطلبها تنفيذ مشروع الباص سريع التردد، خاصة الاغلاقات المرورية من أمام الجامعة، وصعوبة التنقل؛ بسبب اغلاق نفق الجامعة مع عدم توفر جسر مشاه يضمن سلامة الطلبة، مشيرة إلى أن المفاجأة كانت بتشغيل أمانة عمان الكبرى لباص عمان، والذي يغطي معظم مناطق العاصمة بحافلات على جاهزية عالية، وفنية متطورة، وباستخدام بطاقات خاصة، ومخدومة بشبكة الواي فاي، والتي يطلبها معظم ركاب الحافلة، وهم بالمعظم من طلبة الجامعات.

وبينت الطالبة سلوى بأن الجهود التي تبذلها كوادر إدارة السير، كان لها الأثر الواضح والايجابي، في الحفاظ على انسابية حركة السير وارشاد المواطنين، وسائقي المركبات للوجهات الصحيحة لحرك السير، ناهيك عن جهود أمانة عمان بخصوص خدمة جميع الطرق المستحدثة، والتحويلات المرورية باليافطات الارشادية، والتوضيحية، والتحذيرية، حفاظًا على سلامة المواطنين وتسهيلاً لحركتهم.

وأشاد محمد خليل بدقة مواعيد الباص سريع التردد، والتي تعمل الآن على النظام التجريبي، مؤكدًا أنها تحترم المواعيد ودقتها في بدء الرحلة وانتهائها، فضلًا عن شمول مناطق جديدة بخدمات النقل، لافتًا إلى أنه يشكل نقلة نوعية بتطوير منظومة النقل العام، وفرصة للتناغم مع الازدياد السكاني والتوسع العمراني، ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة. بدوره أكد طارق زياد، موظف في إحدى المؤسسات الاقتصادية في العاصمة عمان، إلى أهمية تعاون المواطنين بكافة شرائحهم مع الجهات القائمة على تنفيذ مشروعات تطوير منظومة النقل العام، والتي ستظهر آثارها الايجابية قريبًا بعد الانتهاء من البنى التحتية للمشورعات الحيوية، مثل مشروع الباص السريع التردد والذي يشكل حلاً مستقبليًا بحسب المعلومات الواردة من الجهات القائمة على تنفيذ المشروع والجهات الحكومية الاخرى، لغايات تحسين الواقع المروري، وتطوير منظومة النقل العام، والتي يتوقع أن يلمس المواطن آثارها تدريجيًا خلال السنوات المقبلة بما ينسجم مع توسع العاصمة وتطورها.