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قرار تمييز حاسم : فواتير الهاتف تتقادم بمرور خمس سنوات
وطنا اليوم-عمان: أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا جديدا حول مدة المطالبه بفواتير واشتراكات الهاتف حيث قررت المحكمة ( أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة ٤٥٠ من القانون المدني ) وهو خمس سنوات فقط .
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