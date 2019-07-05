الرئيسية | محليات قرار تمييز حاسم : فواتير الهاتف تتقادم بمرور خمس سنوات

وطنا اليوم-عمان: أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا جديدا حول مدة المطالبه بفواتير واشتراكات الهاتف حيث قررت المحكمة ( أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة ٤٥٠ من القانون المدني ) وهو خمس سنوات فقط .

وفي ذلك تكون محكمة التمييز قد رجعت عن اجتهاد سابق قضى أن مدة تقادم فواتير الهاتف سنتان فقط .

ويذكر أن الاف المواطنين والمغتربين يشكون من اتصالات شركات الهاتف للمطالبه بفواتير مستحقة منذ سنوات طويله دون علمهم .

وتكون محكمة التمييز بقرارها الملزم لكافة المحاكم قد حسمت الخلاف حول مدة تقادم مطالبات شركات الاتصالات . المحامي محمد الصبيحي

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر