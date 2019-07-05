 وطنا نيوز -قرار تمييز حاسم : فواتير الهاتف تتقادم بمرور خمس سنوات
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قرار تمييز حاسم : فواتير الهاتف تتقادم بمرور خمس سنوات
التاريخ : 19-07-2019 02:59:53 المشاهدات: 1299

وطنا اليوم-عمان: أصدرت الهيئة العامة  لمحكمة التمييز  قرارا جديدا حول مدة المطالبه بفواتير واشتراكات الهاتف حيث قررت المحكمة ( أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة ٤٥٠ من القانون المدني ) وهو خمس سنوات فقط . 
وفي ذلك تكون محكمة التمييز قد رجعت عن اجتهاد سابق قضى أن مدة تقادم فواتير الهاتف سنتان فقط . 
ويذكر أن الاف المواطنين والمغتربين يشكون من اتصالات شركات الهاتف للمطالبه بفواتير مستحقة منذ سنوات طويله دون علمهم .
وتكون محكمة التمييز بقرارها الملزم لكافة المحاكم قد حسمت الخلاف حول مدة تقادم مطالبات شركات الاتصالات . المحامي محمد الصبيحي 


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