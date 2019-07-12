(220) تسويه لمتعثري قروض صندوق التنمية

وطنا اليوم-عمان: إنطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة تلمس احتياجات المواطن وحل مشاكلهم, وعلى ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزير العمل / رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل نضال فيصل البطاينة, بضرورة اتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل٫ ونتيجة لإستمرار الإجتماعات مع اللجنة التحضيرية لمتابعة متعثري قروض صندوق التنمية والتشغيل, وبعد عدة قرارات لمجلس ادارة الصندوق, فإن فرصة تصويب اوضاع المتعثرين مستمرة ضمن آليات توافقية تمت مع اللجنة في مختلف المحافظات, وذلك لتمكينهم من السداد بسهولة ويسر.



وقال وزير العمل نضال البطاينة اليوم الخميس, أن بعض المقترضين شكو من عدم قدرتهم على الوفاء بالاقساط المستحقه نظرا لانخفاض اعمالهم الشهريه وارتفاع الكلف المعيشيه مما ادى الى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ بالاضافة الى الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وبين البطاينة انه نتيجة لذلك, تم اتخاذ عدة قرارات توافقية, لحل مشكلة المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم.

واكد البطاينة ان الحلول التوافقية تمت دون المساس بحقوق الصندوق وامواله باعتبارها أموالا عامة يجب المحافظة عليها , مشيرا الى اجراء (220) تسويه, بقيمة( 2 مليون وربع ) دينار .

وشدد البطاينة ان مجلس إدارة الصندوق قد إتخذ قرارا بعدم منح أي قرض لاي مقترض في الفترة القادمة إلا بعد توعية المقترضين على أسس دراسة الجدوى للمشاريع وإدارتها وإختيار المشروع الأفضل بما يتناسب مع قيمة القرض الممنوح وطبيعة المشروع ومكان إقامة هذا المشروع ومردوده لضمان نجاحه، كما وجه المجلس بعدم تكرار المشروع الواحد في نفس المنطقة حتى لا تتأثر هذه المشاريع وتتعرض للخسارة لا سمح الله.

من جهته قال ممثل اللجنة التحضيرية لمتابعة متعثري قروض صندوق التنمية والتشغيل, عمر الحباشنة, انه أثمرت الإجتماعات المستمرة مع مجلس إدارة الصندوق ممثلة برئيس المجلس وزير العمل نضال البطاينة, بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود, عن الخروج بحلول توافقية, منسجمة مع التوجيهات الملكية للتخفيف من معاناة المواطنين, لافتا الى إستجابة الحكومة الفورية لذلك, مؤكدا انسجام القرارات مع الجهود الوطنية الصادقة المبذولة, والتي انعكست ايجابا على مقترضي الصندوق.



وعبر كل من عاطف الطوالبة وفادي البدور وهما من المقترضين المتعثرين عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم لكل من ساهم او ابدى مساعدة ومساندة لهذة الشريحة من مجتمعنا الأردني المتكافل.



ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل, تتم معالجة القروض المتعثرة لبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي من خلال:

- اجراء التسويات مع الابقاء على اتفاقية القرض الاصليه واية ملاحق اخرى وجميع الوثائق والضمانات الناشئه عنها مع ( جواز اجراء تسويه للقروض التي سبق تسويتها أو جدولتها أو اعادة هيكلتها), بالإضافة الى اجراء حوالة دين لها أو تجزئة القرض بملاحق اتفاقيات فرديه, وبما يحفظ اموال الصندوق كونها اموال عامه ويخفف من الاعباء المالية الملقاه على عاتق المقترضين.



- احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته حسب الالية المعتمدة لذلك, وتحديد فترة سداد الأقساط بـ 168 شهراً كحد أعلى , وتوزيع قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته على عدد سنوات السداد بموجب أقساط شهرية.

- منح مهلة سداد تبدأ بعد شهرين من تاريخ توقيع ملحق اتفاق التسويه للقرض.

- إذا كان القرض مسجل به قضيه تنفيذيه, فانه وبعد التسويه يتم وقف إجراءات القضية التنفيذية. واخر موعد لتوقيع اتفاق التسويه مع المقترضين و/ او كفلائهم سيكون بتاريخ 31/12/2019 .

- تم كف الطلب عن مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي, إضافة الى العمل على تأجيل طلبات التنفيذ القضائي الحبس للمقترضات . وحول القروض الفرديه المتعثرة في الصندوق تم معالجتها من خلال:

- اجراء التسويات مع المقترضين المتعثرين وبما يحفظ اموال الصندوق كونها اموال عامه و بما يخفف من الاعباء المالية الملقاه على عاتق المقترضين, وتقسيم القروض المتعثرة الى ثلاث فئات, وهي القروض الصادر بحق المقترضين والكفلاء قرارات حجز تحفظي حسب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ لغاية تاريخ 20/6/ 2019, والقروض المحولة الى المحامين ولم يتم تسجيل قضايا فيها لدى دوائر التنفيذ, الى جانب القروض المسجل بحق المقترضين والكفلاء قضايا لدى دوائر التنفيذ او المحاكم المختلفة من قبل محامي الصندوق, حيث تتم التسوية من خلال

- احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته وحسب الاليه المعتمده لذلك .

- تحديد فترة سداد الأقساط ب(96) شهر كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم تسويتها اقل من (10000) عشرة الاف دينار. و(120) شهر كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم تسويتها من (10001-20000) دينار. و (144) شهر كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم تسويتها تزيد عن (20000) دينار.

- في حال تم توقيع اتفاق التسويه للقرض الفردي مع المقترض/ الكفلاء بموجب أقساط شهرية, تقرر ان يبدأ سدادها بعد شهرين من تاريخ توقيع ملحق اتفاق تسوية القرض.

كما انه يجوز تطبيق الية معالجة القروض المتعثرة المشار اليها اعلاه لكافة القروض التي سبق وتم اعادة جدولتها او تسويتها او اعادة هيكلتها قبل تاريخ 28/5/2019.