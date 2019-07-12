زواتي تغرد عبر تويتر وتثير جدلا عبر مواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:أوضحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي موضوع "تعويض كمي من مصر على فترة 15 سنة للكهرباء الوطنية ."

وقالت الوزيرة في منشور له عبر حسابها على تويتر، الجمعة، إن "التعويض هو تعویض کمي، أي تعويض كمية الغاز التي لم يتم تزويدنا بها من خلال العقد السابق مع مصر بسبب تعطل خط الغاز وتوقف الضخ، وهو ما تحدثنا عنه في نهاية العام الماضي وهو إعادة ضخ الغاز المصري بكمية 35 مليون قدم مكعب يوميا منذ شهر 9-2018 و على 15 سنة، وهي الكمية التعويضية ونحن ندفع ثمنها ولا يوجد شيء بالمجان".

وأضافت الوزيرة أن استهلاك الأردن اليومي من الغاز حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا وأن الكمية التي تم الاتفاق عليها ككمية تعويضية يجب أن تزودنا بها مصر يوميا لا تتجاوز 10%من استهلاكنا اليوم..

وتابعت : "اهمية ذلك أن هذا يعني التزام مصر بتزويدنا بهذه الكمية وذلك بحسب التعديل على عقدنا والذي يعالج هذه الكميات والتي لم نزود بها خلال سنوات بسبب تعطل خط الغاز، لكننا ومنذ ذلك الحين وفي بعض الأيام وبتعاون مع الاخوة في مصر قمنا بضخ كميات أكبر مما هو متفق عليه يوميا، وكما تعلمون وتحدثنا عن ذلك مرارا وقلنا باننا وفي عام 2019 سيكون نصف استهلاكنا من الغاز من مصر، والنصف الآخر هو غاز مسال مستورد عبر البواخر. "

وقالت الوزيرة زواتي: "شعر المستهلك الأردني بذلك فقد انخفض "بند فرق الوقود" من 24 فلس في شهر 9-2018 وبالتدريج إلى 10 فلس منذ شهر 2-2019 وما زال 10 فلس، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك الانخفاض في بند فرق الوقود هو استيراد الغاز المصري والذي يقل سعره عن سعر الغاز المسال."

تغريدة الوزيرة زواتي أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن آلية التعويض الكمي من مصر، وهل سيكون هناك تغيير على السعر؟.