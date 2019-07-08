وثيقة تكشف عن صرف وزارة الطاقة مكافآت من مخصصات فلس الريف

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر موافقة مجلس الوزراء على تفويض من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بتخصيص مكافآت للموظفين الذين يكلفون بأعمال إضافية أو يقومون بأعمال استثنائية، لغايات تنفيذ مشروع كهربة الريف الأردني من حساب فلس الريف.

وأظهر الكتاب موافقة مجلس الوزراء على ما تم صرفه من مكافآت من حساب فلس الريف خلال الفترة من 2011 وحتى 30-6-2019، للقائمين على أعمال فلس الريف كونا استوفت جميع مراحلها القانونية وضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة للوزيرة.

كما أظهر الكتاب الموافقة على السير في إجراءات صرف مكافآت على أعمال فلس الريف - سندا لتعليمات جديدة تصدر لهذه الغاية وتكون متفقة مع تعليمات منح الحوافز والمكافآت لموظفي الخدمة المدنية، بحيث يتم تطبيقها من تاريخ 1-7-2019 من حساب فلس الريف.

وكان مصدر حكومي مسؤول اكد في وقت سابق أنه تم البدء بتحويل فلس الريف الى حساب الخزينة في وزارة المالية استنادا لقانون توريد الواردات الحكومية.

وبين المصدر أن عملية الصرف منه لوزارة الطاقة تتم وفقا للاحتياجات المالية المطلوبة ووفقا للتشريعات و القوانين والأنظمة المعمول بها.







