رئيس المفوضية الأوروبية يزور الأردن بأيلول

وطنا اليوم-عمان:يزور رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، ومفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان، الأردن في أيلول، بحسب السفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة.

وقال البطاينة إنه "بحث الخميس ملفات ثنائية مع مستشارتين من مكتب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي".

وأشار إلى أن اللقاء اشتمل على تبادل وجهات نظر في سياق التحضيرات لزيارة رفيعة المستوى إلى الأردن في أيلول المقبل".

يذكر أن يونكر تنتهي ولايته في تشرين الأول المقبل، وتخلفه الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية، لتصبح أول امرأة تترأس الهيئة التنفيذية الأوروبية في تشرين الثاني المقبل.

المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، زار الأردن في حزيران الماضي، والتقى خلال الزيارة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومسؤولين أردنيين.

وأعلن هان خلال الزيارة موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف مساعدة مالية بقيمة 100 مليون يورو من أصل 200 مليون التزامات أعلن عنها الاتحاد خلال مؤتمر (دعم سوريا والمنطقة)، الذي عقد في لندن بتاريخ 4 شباط 2016.

الاتحاد الأوروبي أعلن أن إجمالي الدعم المالي المقدم إلى الأردن يصل إلى أكثر من 2.1 مليار يورو منذ عام 2011.